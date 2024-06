A Genova al via le iscrizioni per i centri estivi comunali

Partirà a luglio il servizio educativo dei centri estivi nel Comune di Genova per i bambini da 0 a 6 anni, le iscrizioni nelle 34 sedi disponibili saranno aperte dal 10 giugno. Lo comunica l'ente in una nota spiegando che le famiglie potranno partecipare attraverso i servizi online, accedendo al sito istituzionale del Comune di Genova mediante il percorso 'Io Genitore'.

Il numero totale dei posti a disposizione sarà di 1.726, di cui 676 per gli asili nido e 1.050 per le scuole dell'infanzia.

Il servizio sarà gestito dal personale educativo comunale su base volontaria e con personale qualificato delle cooperative.

Le sedi scolastiche scelte sono 34, equamente distribuite tra asili nido e scuole dell'infanzia. Sono state selezionate le sedi maggiormente adeguate al periodo e alle attività estive, ovvero quelle caratterizzate da ampi spazi aperti e accoglienti, garanzia di sicurezza per i genitori nell'arco di tutta la giornata. I centri estivi si svolgeranno per quattro settimane nel mese di luglio, mantenendo l'orario scolastico invernale, con possibilità di anticipo e posticipo su richiesta delle famiglie". "Come ogni anno con l'apertura dei centri estivi abbiamo garantito un servizio essenziale per le famiglie genovesi, di sostegno e aiuto per la continuità didattica alla chiusura delle scuole. - rimarca l'assessore comunale alle Politiche dell'Istruzione Marta Brusoni - I bambini, infatti, hanno bisogno di socializzare, di sviluppare talenti e passioni, soprattutto quelle extra scolastiche e per questo le attività scelte avranno una impostazione non solo strettamente educativa, ma anche ludico-ricreativa, ampliando così gli orizzonti dell'offerta formativa, con attività di gioco e di intrattenimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA