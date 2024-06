Casinò Sanremo, 20,6 milioni di incassi dall'inizio del 2024

Il casinò di Sanremo nei primi cinque mesi del 2024 ha incassato 20,6 milioni facendo registrare un meno 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto risulta dal bilancio mensile della casa da gioco. A maggio in particolare ha introitato 4,85 milioni con le vincite che hanno superato gli 800mila euro in jackpot superiori ai cinquemila euro erogati nelle sale slot.

L'Italian Poker Open ha fatto registrare un record di 6.786 iscrizioni con una media giornaliera di 655 giocatori che hanno portato un flusso di diecimila presenze in città. "Il casinò ha consolidato il gradimento della sua poker room - afferma il presidente e ad di Casinò spa Gian Carlo Ghinamo - in collaborazione con 'TexaPoker' per la scelta dei tornei, delle formule di gioco, per gli alti standard gestionali, per le procedure di accoglienza e le continue opportunità di sempre nuovi prestigiosi tornei. Abbiamo appena archiviato il grande successo dell'Ipo e già riceviamo le iscrizione per l'atteso WPT Prime che avrà il suo apice con il main event dal 6 al 10 giugno". Per quanto riguarda gli incassi di maggio: 1,7 milioni provengono dai giochi tradizionali e 3,1 milioni dalle slot machine.



