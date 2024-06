2 giugno: Piana, voto è la più alta espressione della democrazia

"La giornata di oggi ci ricorda che i principi della nostra Costituzione debbono sempre trovare attuazione nel massimo e reciproco rispetto dei poteri e degli organi previsti dalla Carta costituzionale". Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana interviene a Genova in piazza Matteotti alla cerimonia ufficiale per celebrare la Festa della Repubblica.

"In un'occasione solenne come questa abbiamo il dovere di immedesimarci nel senso di orgoglio e di partecipazione di tutti coloro che hanno vissuto quell'esperienza di transizione - ricorda Piana il referendum del 2 giugno 1946 a seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale - quegli italiani e quelle italiane che, nella più alta espressione della democrazia, il voto, si strinsero nell'eleggere i deputati dell'assemblea costituente, cui sarebbe spettato il compito di redigere ciò che, più di tutto, rappresenta e suggella il senso di cittadinanza ed appartenenza alla Repubblica Italiana: la nostra Costituzione".



