2 giugno: esposta a Genova un'antica tela di piazza Matteotti

In occasione della Festa della Repubblica la Regione Liguria ha aperto al pubblico la propria sede in piazza De Ferrari esponendo un singolare dipinto proveniente da una collezione privata che svela un angolo di Genova che non c'è più. Lo mostra lo sguardo attento del pittore tedesco Pietro Maurizio Bolckman che a fine Seicento raffigurò la Piazza Nuova di Genova, oggi piazza Matteotti, quando ancora vi si svolgeva un grande mercato e Palazzo Ducale era protetto, come se fosse una fortezza, da un muro di cortina costruito alla metà del Quattrocento e demolito a meta Ottocento.

Il dipinto ha riscosso un grande interesse da parte del pubblico alla quinta edizione di 'Palazzi Svelati', l'apertura straordinaria dei palazzi delle istituzioni a Genova in occasione della Festa della Repubblica, che ha registrato 4.800 visitatori protagonisti di tour nelle ventidue dimore e palazzi storici che hanno aderito all'iniziativa.

A visitare la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari sono state 1.200 persone, le visite sono state distribuite su 44 turni per venire incontro alle numerose richieste. I visitatori hanno potuto ammirare una selezione delle opere d'arte custodite all'interno del palazzo, normalmente non visibili al pubblico, tra cui i dipinti della quadreria della Regione e alcune statue in bronzo di Francesco Messina.

I partecipanti alle visite guidate hanno anche ricevuto informazioni e curiosità sulla storia e le caratteristiche architettoniche della sede della Regione: originariamente noto come 'Palazzo della Navigazione generale italiana', l'edificio è stato realizzato nel corso degli anni '20 del Novecento dagli ingegneri Cesare Gamba e Giuseppe Tallero. Degni di nota anche il cancello d'ingresso, opera di Bartolomeo Pinasco, e lo scalone che conduce ai piani superiori.



