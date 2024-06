Regione Liguria sperimenta la lingua inglese negli asili nido

Uno schema di accordo con l'Università di Genova per sperimentare l'insegnamento della lingua inglese negli asili nido e nella scuole dell'infanzia in Liguria è stato approvato dalla Giunta regionale. La sperimentazione dell'insegnamento della lingua inglese a partire dai servizi per la prima infanzia da 0 a 6 anni avrà come supporto scientifico il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Ateneo genovese. L'obiettivo è approfondire la conoscenza delle implicazioni formative, linguistiche e sociologiche derivanti da questo tipo di attività.

"Un primo passaggio fondamentale per arrivare alla sperimentazione dell'insegnamento della lingua inglese ai bambini liguri dagli 0 ai 6 anni - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Un progetto ambizioso sul quale, come Giunta regionale, crediamo fortemente per dare nuove prospettive ai nostri giovani fin dalla più tenera età.

L'apprendimento dell'inglese da giovanissimi rappresenta un importante strumento per incentivare l'innalzamento delle competenze linguistiche di tutta la comunità. Dal punto di vista formativo stiamo davvero intervenendo con iniziative e progetti per ogni fascia di età. Vogliamo essere aiuto e supporto per tutti i liguri: dai bambini agli anziani, passando per i ragazzi e le famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA