Migrante trovato morto nella tendopoli sul greto del Roya

Un migrante è stato trovato morto, stamani, all'interno di una tenda dell'accampamento sotto il cavalcavia di Roverino, sul greto del fiume Roya. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che procedono nelle indagini e la polizia.

E' un senegalese di 32 anni, irregolare sul territorio italiano e richiedente asilo in Francia, il migrante trovato morto stamani all'interno di una tenda dell'accampamento realizzato sul greto del fiume Roja, a Roverino di Ventimiglia. L'uomo, che a quanto pare era già malato, sarebbe deceduto per cause naturali e potrebbero aver contribuito le condizioni disagevoli della tendopoli. Sul caso stanno comunque indagando i carabinieri, che attraverso alcuni amici della vittima stanno cercando di contattare la famiglia dell'uomo, anche se quest'ultimo sembra che avesse dato più generalità, tutte diverse. Alcuni migranti dell'accampamento hanno preso delle corone di fiori ormai secchi dal vicino cimitero o forse le hanno recuperate al di fuori, gettate vicino a qualche cassonetto, posizionandole all'ingresso della tenda. I militari hanno raccolto alcuni effetti personali del giovane, che consegneranno alla famiglia una volta che sarà stata rintracciata.



