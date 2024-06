Maltratta l'ex moglie e tenta la fuga in Spagna, arrestato

I carabinieri di Genova hanno arrestato un 61enne residente a Roma accusato di maltrattamenti in famiglia e con divieto di avvicinamento all'ex coniuge mentre cercava di fuggire dall'Italia a bordo di un autobus diretto in Spagna. L'uomo, con pregiudizi di polizia, aveva eluso più volte l'apposizione del braccialetto elettronico non presentandosi presso gli uffici della polizia a Roma.

In esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere sono iniziate le ricerche in tutta Italia e i carabinieri lo hanno individuato alla stazione degli autobus di Genova Cornigliano.



