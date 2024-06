Ex Ilva: Urso, investitori in visita dalla prossima settimana

In visita allo stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano a margine della presentazione del francobollo dedicato al sindacalista ucciso dalle Br Guido Rossa, il ministro ha quindi sottolineato.

"Credo che si inizierà dagli stabilimenti del Nord, da Novi Ligure, Genova e poi Taranto e gli altri - spiega Urso - e anche queste visite sono un buon segnale, che si associa al giudizio positivo della Commissione europea sulla strada che abbiamo intrapreso col concorso e il sostegno di tutte le forze sindacali, sociali e produttive, degli enti locali e credo anche delle forze politiche".

Sulle aree siderurgiche di Genova Cornigliano al momento sottoutilizzate secondo il ministro Urso "c'è la concreta possibilità che tutte le aree siano utilizzate per le attività produttive e quindi non solo per il rilancio del sito siderurgico ma anche per tutte le altre attività collaterali che possono incrementare l'occupazione e la produzione in quest'area così strategica per l'industria italiana".



