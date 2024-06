Ex Ilva: Urso, a breve ok Commissione Ue a prestito ponte

"La commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager ha confermato che a breve sarà concessa l'autorizzazione europea per le risorse del prestito ponte all'ex Ilva a salvaguardia degli impianti e al ripristino della loro attività produttiva. Da parte della Commissione europea c'è il pieno consenso". A dirlo il ministro del Made in Italy Adolfo Urso nello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano a margine della presentazione del francobollo dedicato al sindacalista ucciso dalle Br Guido Rossa.

"Ho parlato con la commissaria Vestager in occasione di un evento che si è svolto a Catania, - spiega Urso - ci siamo confrontati sul piano di rilancio di Acciaierie d'Italia e sul prestito ponte che abbiamo chiesto alla Commissione europea di autorizzare. La commissaria ha detto di condividere assolutamente tutto quello che abbiamo fatto in questa fase per il rilancio della siderurgia italiana e degli stabilimenti dell'ex Ilva".



