Violentarono donna, carabinieri arrestano due uomini

Due cittadini ecuadoriani di 30 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Genova per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono all'agosto 2023: a conclusione di complessa attività di indagine dei carabinieri, sono stati individuati e arrestati come gli autori del reato nei confronti di una donna di 35 anni conosciuta in un bar e poi stuprata a casa di uno degli arrestati.



