Un francobollo per celebrare il centenario di Imperia è stato emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che lo ha presentato al Teatro Cavour durante una cerimonia organizzata dal Comune di Imperia con Poste Italiane. L'affrancatura fa parte della serie tematica 'Il patrimonio artistico e culturale italiano'.

È stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con la tecnica della rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente. Il bozzetto è stato curato dal centro filatelico dell'Officina carte valori e produzioni.

La vignetta del francobollo rappresenta una veduta aerea di Imperia, con la basilica concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri al centro, e il logo del centenario della fondazione della città ligure in alto. Per celebrare il traguardo, presso lo stand 'Città di Imperia' di fronte al Teatro Cavour, sarà possibile acquistare i prodotti filatelici dedicati al centenario.

"Dopo una lunga collaborazione con il ministero e le Poste, abbiamo realizzato un francobollo unico e significativo - commenta il sindaco di Imperia Claudio Scajola - con un annullo speciale che lo rende ancora più prezioso. Sarà una vera chicca per i collezionisti e un simbolo duraturo per tutti gli abitanti di Imperia e coloro che amano la città".

"Imperia è nata dalla fusione di undici antichi borghi, superando secolari divisioni per costruire un progetto comune.

Con il centenario - conclude Scajola - celebriamo non solo il passato glorioso di Imperia, ma anche il suo spirito intraprendente e la sua visione per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA