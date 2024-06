Un arco e due gru per coprire Curva Ferrovia allo stadio Picco

La Curva Ferrovia dello stadio Picco rimarrà chiusa dal 19 ottobre al 21 dicembre 2024 per permettere i lavori di costruzione della copertura. Presentata oggi la fase 3 dell'ammodernamento dello stadio Picco, operazione da 15 milioni di euro di cui 11 a carico della famiglia, proprietaria del club, e il restante di Regione Liguria.

"Un investimento enorme per quelle che sono le dinamiche di una proprietà sportiva. Mi sembra giusto sottolinearlo perché a volte ci arrabbiamo per i risultati sportivi, che sono il nostro core business, ma questo è uno strumento che ti aiuta in questo senso, aumentando appartenenza e ricavi che ti permettono di essere competitivi", sottolinea l'ad del club Andrea Gazzoli.

"Il tema stadi è centrale per il calcio italiano come ci ricorda sempre il ministro Abodi e noi in questa regione abbiamo deciso di investire in questo campo sia alla Spezia che a Sestri Levante - ha detto l'assessore regionale Giacomo Giampedrone -.

Mi pare un risultato di cui essere orgogliosi".

L'arco che sorreggerà la copertura sarà lungo 100 metri. "Sarà assemblato a terra e poi sollevato con due gru - spiega l'ingegner Sabatino Tonacci di Exa Engineering -. I lavori sono stati consegnati ieri ed è già partita la creazione dei pezzi".

È un manufatto da oltre 300 tonnellate di acciaio - aggiunge l'ingegner Eugenio Pulsinelli -. I lavori per le fondazioni partiranno entro dieci giorni e sosterranno 46 pali. A ottobre arriveremo pronti per montare l'acciaio, operazione che necessiterà della chiusura della curva. La copertura ha una superficie di 2.600 metri quadri e sarà inaugurata il 26 dicembre".



