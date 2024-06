Skymetro, Bucci 'avanti con la logica prima si fa e meglio è'

"Il decreto ministeriale ci dà tempo fino al 2029, ma noi cerchiamo di farlo prima, non vogliamo aspettare l'ultimo giorno. Si va avanti con questa logica: prima si fa e meglio è". Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della presentazione del nuovo treno Hitachi per la metro, accelera sull'operazione Skymetro. "Ci sono le risorse, la tecnologia e il sistema per andare avanti, aspettiamo l'ultima approvazione, quella del Consiglio superiore dei lavori pubblici dopodiché andremo avanti con la gara. Se riusciamo a farla entro giugno o per i primi di luglio possiamo avere la certezza che i lavori potranno iniziare a fine anno.

Per adesso non esiste il problema dei costi, abbiamo tutti i finanziamenti per fare la gara, con tutte le lavorazioni comprese, per questo tipo di lavoro non serviranno fondi in più"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA