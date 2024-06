Schlein, orgogliosi della nostra identità antifascista

"Non permetteremo a nessuno di riscrivere la nostra storia, qualche giorno fa Meloni da Madrid circondata da nazionalisti, nostalgici della dittatura franchista e amici di Trump, ha detto che la sinistra cancella l'identità, non so cosa intendesse, noi siamo orgogliosissimi della nostra identità antifascista". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco di un comizio a Genova per le elezioni europee. "Noi siamo antifascisti come lo è la nostra Costituzione, vorremmo che lei potesse dire lo stesso, visto che ci ha giurato sopra", continua.



