Schlein, con Schmit proponiamo abolizione stage gratuiti in Ue

"C'è una proposta forte che stiamo portando avanti con il nostro commissario europeo Nicolas Schmit, che candidiamo a sostituire Ursula von der Leyen alla guida della commissione: aboliamo gli stage gratuiti in Italia e in tutta Europa". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco di un comizio a Genova per le elezioni europee.

"Perché non ci paghi un affitto con gli stage gratuiti. - sottolinea Schlein - Mentre Giorgia e Matteo Salvini vergognosamente hanno cancellato 330 milioni di fondi per l'affitto e gli studenti non riescono a uscire di casa per studiare".



