Procura-Amiu insieme per raccolta rifiuti con progetto No Waste

La Procura di Genova e l'azienda dei rifiuti Amiu insieme per aumentare la raccolta differenziata anche dentro gli uffici di palazzo di giustizia. Il progetto pilota, "No Waste-Procura 2030", coinvolgerà 150 dipendenti degli uffici amministrativi e giudiziari della Procura e si svilupperà su due piani. Sono state create zone dedicate per la raccolta differenziata nelle vicinanze degli uffici e nelle zone ristoro con contenitori riservati per la carta, plastica e metalli, vetro e umido. L'accordo, in collaborazione con Amiu e Dussmann, è legato all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: si tratta di una iniziativa articolata in varie azioni per favorire la transizione verde e, in generale, creare un percorso virtuoso e di buona pratica nel campo della raccolta differenziata anche attraverso la diminuzione di sprechi di materie prime. "Si tratta di un altro tassello - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - al piano di riorganizzazionene implementazione della differenziata. L'Amministrazione tiene in modo particolare all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Siamo sulla strada giusta".

Dall'Agenda 2030 "ci vengono due segnali - sottolinea Andrea Pinto, direttore amministrativo della Procura - uno rivolto al mondo della giustizia e uno rivolto alla collettività. Chi opera nel settore della giustizia deve porsi come modello di efficienza e organizzazione". L'iniziativa sarà affiancata da una campagna di comunicazione con cartelli informativi affissi sui due piani della Procura e da un laboratorio pratico. "Queste iniziative - per il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi - fanno parte del Green Deal nate con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030".



