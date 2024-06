Parte da Bergeggi Foresta Blu, campagna per la posidonia

Parte dall'area marina protetta di Bergeggi, la campagna "Foresta Blu" per il monitoraggio, il ripristino e la protezione di tratti di praterie di Posidonia oceanica. Il progetto è stato presentato dalla sede del Triton Club Diving del piccolo Comune del Savonese, unico in Liguria a gestire interamente un'area marina protetta. "Per noi si tratta di una iniziativa importantissima - ha sottolineato Davide Virzi, direttore dell'area marina protetta - Spero possa essere solo l'inizio di una serie di attività ed eventi che si possono realizzare qui a Bergeggi".

Dalla durata di due anni, la campagna realizzata dalla Coop toccherà poi altri luoghi d'Italia, come ad esempio l'area marina dello specchio acqueo antistante l'isola d'Elba. Ma l'avvio della campagna in Liguria, ha spiegato Tiziana Cattani, direttrice delle politiche sociali di Coop Liguria, era in qualche modo doveroso: "La tutela dell'ambiente marino è parte dell'impegno preso nei confronti di 6milioni di soci a livello nazionale, di cui quasi 400mila in Liguria". Proprio in Liguria, tra l'altro, sono già 16mila gli studenti che hanno partecipato a percorsi didattici di Coop, di cui la stragrande maggioranza dedicati proprio all'ambiente.

Istituita nel 2007, l'area marina protetta di Bergeggi è una realtà piccola ma di grande importanza "sia dal punto di vista delle biodiversità ma anche per la comunità - ha aggiunto Virzi -. Se riusciamo a fare moltissime cose lo dobbiamo soprattutto a una comunità locale che ci supporta. Siamo forse l'unica area marina protetta vicina a un insediamento portuale non piccolo, come il porto di Vado. Ovviamente si tratta di un vicino un po' ingombrante e spesso non comodissimo, ma portiamo avanti monitoraggi continui che danno buoni risultati. E' la dimostrazione che un'area marina protetta può coesistere con l'attività antropica, anche se si tratta di un equilibrio piuttosto fragile. Per questo è importante tutelare l'ecosistema marino".



