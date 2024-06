Migranti: nave 'Sea Eye' diretta a Genova con 51 persone a bordo

La nave ong 'Sea Eye 4' battente bandiera tedesca con 51 migranti a bordo salvati in acque maltesi attraccherà domenica nel porto di Genova presso il ponte Colombo. Lo comunica la Prefettura di Genova in una nota spiegando che all'imbarcazione proveniente dal porto di Ravenna, dove ha effettuato una sosta, è stato assegnato lo scalo del capoluogo ligure per lo sbarco dei migranti.

"L'Europa non può continuare a voltarsi dall'altra parte e ad abbandonare l'Italia sulla questione dell'immigrazione. - dichiarano il deputato della Lega Francesco Bruzzone - Occorre un forte colpo di mano sulla questione migranti in Europa perché i confini dell'Italia sono anche confini europei e quindi non possiamo continuare ad accollarci da soli il peso di questa situazione".

"Le nostre strutture di accoglienza sono sature - afferma il segretario genovese della Lega Francesca Corso -Auspichiamo che ci sia una ricollocazione dei 51 migranti e che il nostro porto venga usato per farli sbarcare, ma poi occorre che non si fermino qui e che siano trasferiti altrove".



