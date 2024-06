Metro Genova, consegnato il primo dei 14 nuovi treni

Livrea verde, sistema di condizionamento "Smart", che si regola a seconda del riempimento consentendo una riduzione dei consumi energetici, videosorveglianza avanzata, nuovi display informativi, sistemi di guida di ultima generazione e materiali sostenibili al 95%.

Sono queste le caratteristiche dei nuovi treni che Hitachi Rail sta costruendo per la metropolitana di Genova, treni che potranno viaggiare in accoppiata, portando la capienza da 290 a 580 passeggeri, e che saranno compatibili anche con la futura Skymetro. Il primo dei 14 nuovi treni, per un investimento complessivo di 70 milioni di euro, finanziato completamente dal ministero dei Trasporti, è stato consegnato oggi per entrare in funzione in autunno, andando a sostituire le macchine di prima generazione che sono ancora in servizio ma hanno più di 30 anni e oltre un milione di chilometri, e che porterà l'età media del parco veicoli da 18,5 anni a 9,8 anni.

"La strategia di mobilità della nostra città è proprio quella di muovere i cittadini, anche quelli che usano il bus per raggiungere il centro cittadino, verso la metropolitana - spiega il sindaco di Genova Marco Bucci - perché è un sistema vincente per l'ambiente, il traffico, la vivibilità. Assieme alla mobilità verticale, che è un'altra nostra peculiarità e che è gratuita per i genovesi, e la metropolitana anch'essa gratuita, abbiamo una rete che serve la città molto bene". L'obiettivo, quindi, è quello di offrire mezzi rapidi e funzionali per invogliare il più possibile i cittadini a lasciare a casa il mezzo privato.

"Rinnoviamo la flotta con treni moderni e funzionali - spiega l'assessore ai trasporti Matteo Campora - e al contempo proseguono i lavori di ampliamento della rete con la realizzazione delle nuove stazioni di Piazza Corvetto, Canepari e Piazza Martinez. Tutto questo senza dimenticare che sono già in atto le procedure propedeutiche all'avvio del cantiere per la nuova stazione di Rivarolo".

"Un investimento importante che costituisce un plus sotto diversi punti di vista - sottolinea la presidente di Amt Ilaria Gavuglio -. I treni di quarta generazione potranno operare in conformazione doppia anche con i quelli di terza e questo garantirà maggiore flessibilità all'intero sistema, soprattutto in previsione dei prolungamenti della metro già in corso".





