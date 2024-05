Traffici porti Spezia-Carrara crescono del 7,4%

Chiude con il segno più il primo quadrimestre 2024 per i traffici dei porti della Spezia e Marina di Carrara. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno hanno registrato +7,4% nel traffico container complessivo, oltre a +5,6% di general cargo e +9,2% di traffico RoRo a Marina di Carrara. Alla Spezia il trasporto via treno va oltre il 35%. I due porti hanno movimentato complessivamente 5.560.499 tonnellate di merce. "Il porto della Spezia prosegue, nei primi quattro mesi del 2024, la tendenza di forte recupero di credibilità sui mercati internazionali, iniziata nel secondo semestre del 2023, dopo la flessione che aveva caratterizzato la prima parte dello scorso anno" - ricorda il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mario Sommariva -. Nonostante le gravi turbolenze geopolitiche che stanno segnando lo scenario dei traffici transoceanici, lo scalo spezzino sta dimostrando grandi capacità di reazione e la possibilità di giocare un ruolo chiave nel riassetto delle linee marittime susseguente alle turbolenze del mercato". Il porto della Spezia punta tutto su intermodalità e il consolidamento dei traffici infra mediterranei. Il porto di Marina di Carrara cresce nei settori del break bulk, del project cargo e del cabotaggio nazionale, con il forte sviluppo delle linee con la Sardegna. "Nel complesso dunque un sistema portuale in piena salute - aggiunge Sommariva - soprattutto in grado di intercettare i cambiamenti ed essere sempre in condizione di promuovere innovazione ed efficienza". Anche il settore crociere alla Spezia è in crescita, con un transito di 100.575 crocieristi, +2,4%. In flessione invece i traffici commerciali rinfusieri, 520.893 tonnellate le rinfuse liquide (-41,6%) e 3.501 tonnellate quelle solide.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA