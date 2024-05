Torna la 'Rigantoca' del Cai, escursione che valorizza vallate

La 20^ edizione della Rigantoca, tradizionale manifestazione escursionistica che si terrà domenica 9 giugno, è stata presentata oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. La marcia non competitiva collegherà Righi, all'interno del Parco Urbano delle Mura, Antola, la vetta del monte da raggiungere, e Caprile nel Comune di Propata quale località di arrivo. La manifestazione, organizzata dalla Sezione del Cai di Sampierdarena, è poco più lunga di una classica maratona ma con notevoli dislivelli, con modalità di partecipazione libera e aperta a tutti.

"Il punto più alto della Rigantoca, vale a dire la croce sul monte Antola con i suoi 1597 metri - spiega il governatore ad interim Piana - ben rappresenta lo spirito di questa manifestazione che si sviluppa in ambienti isolati, di straordinaria bellezza, antiche vie del commercio e del pellegrinaggio, quindi su sentieri che nessun intervento dell'uomo può pensare di rendere artificiosamente levigati. Una particolare attenzione va posta sugli strumenti per affrontare con consapevolezza la Rigantoca, dalla cartina del percorso ai dispositivi di protezione, come più volte ricordato nella recente campagna Io Cammino Sicuro. La Rigantoca è nata a ridosso del secondo millennio da due soci del CAI: Vittorio 'Gino' Vichi e Giuseppe 'Giuse' Burlando che ha continuato a organizzarla ogni anno in collaborazione con altri Enti e Associazioni".

"La Rigantoca - dichiara il consigliere delegato del Comune di Genova alla Tutela delle Vallate - e disegna un arabesco di bellezza botanica e scenografica che testimonia l'altissimo valore ambientale delle nostre vallate unitamente alle possibilità di sviluppo. Il lavoro che come Comune di Genova stiamo facendo in questi anni per migliorare l'accessibilità dell'entroterra, attraverso la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, e il potenziamento delle vie naturali di accesso alle vallate attraverso il restauro dei primi Forti e la realizzazione della Strada dei Forti, punta proprio a dare un futuro di sviluppo sostenibile al nostro territorio. Traendo spunto dalla Rigantoca il Comune di Genova, in convenzione con Regione Liguria e Città Metropolitana intende sviluppare e valorizzare un percorso che collegherà in modo permanente la neonata Strada dei Forti con il Parco Naturale Regionale dell'Antola, attraverso il panoramico crinale che dal valico di Trensasco giunge alle pendici del Monte Alpe e di seguito sull'Alta Via dei Monti Liguri, passando da Sella di Montoggio, da Crocetta d'Orero e giungendo a Casella, dove dipartono i sentieri del Parco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA