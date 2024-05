Rixi, relazione su Piano Mare conferma unità Governo

"La relazione sull'attuazione del Piano del mare conferma l'unità del Governo sulla visione della marittimità del Paese. Il documento valorizza princìpi come la tutela degli interessi strategici nazionali, la risoluzione delle interferenze tra attività di diverso tipo in ambiente subacqueo, l'esigenza di protezione e monitoraggio dei nostri mari. In un mondo in rapida trasformazione è necessario creare processi di sostenibilità sociale ed economica per sfruttare al meglio le opportunità della Blue economy". Lo ha detto il viceministro del Mit Edoardo Rixi a margine della riunione del Cipom che si è tenuta a Palazzo Chigi. "Un ringraziamento va al ministro Musumeci - ha concluso - per il lavoro di sintesi rispetto alle indicazioni fornite dai dicasteri coinvolti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".



