Porto, Fit Cist Liguria a Piacenza 'certezze e serenità'

"In questi ultimi anni abbiamo visto un ente che non aveva più la vera disponibilità di scelte che gli appartengono per legge ma che venivano imposte da altri soggetti politici". E' uno dei passaggi della lettera indirizzata al commissario straordinario dei porti di Genova e Savona Paolo Piacenza dalla segreteria della Fit Cisl insieme alla rsa che rappresentano un centinaio di dipendenti dell'Authority.

"Ci venga garantita la piena operatività del Comitato di Gestione necessaria ad evitare le paventate possibili paralisi delle attività istituzionali della AdSP, si richiede che l'ente ripristini le figure istituzionali previste dalla legge portuale, cioè il segretario generale - si legge nella lettera -, al fine del corretto bilanciamento delle attività istituzionali/amministrative dell'ente comprese quelle connesse alle normali relazioni industriali, ci vengano date risposte immediate in merito alla tutela delle attività che responsabili unici di progetto che si occupano delle gare di appalto sono tenuti a portare avanti anche in merito alle risorse Pnrr che sono tenuti a gestire, e così anche delle attività dei responsabili del procedimento per tutti gli altri processi in corso e conseguentemente di tutte le figure tecnico-amministrative coinvolte e ci vengano illustrate quali azioni correttive all'interno dell'ente si intendano percorrere in ragione degli accadimenti che ci hanno investito, azioni anche in termini di riabilitazione reputazionale"



