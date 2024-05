Nasce 'I pasticci della Tartaruga' all'insegna dell'inclusione

"Il nostro obiettivo è avere persone che vengono da noi perché abbiamo i dolci più buoni che possono comprare e non perché dietro c'è un progetto sociale ".

Enrico Pedemonte, presidente della Compagnia della Tartaruga, è molto deciso nello spiegare le finalità de "I pasticci della Tartaruga", il nuovo laboratorio di pasticceria senza glutine nato a Genova all'insegna dell'inclusione. I pasticcieri, infatti, sono tre giovani con disabilità cognitiva: Alice (29 anni), Amina (23 anni) e Mirco (25 anni) che, guidati dal docente dell'Istituto Alberghiero Marco Polo, Marco Galeotti, stanno seguendo il corso di formazione che li trasformerà da apprendisti a pasticcieri professionisti al termine del quale uno di loro sarà assunto a tempo indeterminato, e gli altri due accompagnati ad affrontare il mercato del lavoro. Un progetto sostenuto da investitori sociali quali il Rotary Club Genova Est, solo per le per le attrezzature l'investimento è stato di oltre 60 mila euro, che arriva a due anni esatti dall'apertura del B&B "La Sosta della Tartaruga", e che amplia l'attività della Cooperativa sociale Compagnia della Tartaruga.

"L'inclusione è l'idea motrice della nostra Cooperativa sociale - spiega Pedemonte - declinata sia nella progettazione di lavori che valorizzino le migliori doti di giovani con disabilità cognitiva, come quella nell'ambito del turismo lento, sia nella produzione di dolci senza glutine così buoni da poter diventare una scelta di gusto per tutti i palati: i dolci del laboratorio saranno gluten free ma designed for all". Oltre a fornire i prodotti per le colazioni del B&B, in autunno inizierà la distribuzione al dettaglio, presso lo spaccio di via Caffaro 12b, sia nei bar e nei punti vendita genovesi decideranno di introdurre "I Pasticci della Tartaruga" nel loro assortimento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA