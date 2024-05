Toti: ufficiale il voto di sfiducia in Consiglio il 4 giugno

È ufficiale la data del 4 giugno per la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Liguria sospeso Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione dal 7 maggio. Andrà al voto in Consiglio regionale nella seduta di martedì prossimo. Lo ufficializza l'ufficio stampa dell'assemblea legislativa inviando la sintesi dell'ordine del giorno della prossima seduta.

Il documento è firmato dai gruppi d'opposizione Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa. Si tratta della 'mozione 109' intitolata 'Sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale'. "Valutato lo scioglimento del Consiglio Regionale e lo svolgimento di nuove elezioni l'unica strada possibile per restituire dignità alle istituzioni, - recita - per evitare una situazione di stallo della Regione e garantire un governo regionale che operi nella piena legittimazione democratica e politica, sfiducia ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno il presidente della Giunta regionale Giovanni Toti".





