Sindacati, a rischio centro trasfusionale di Villa Scassi

"Il centro trasfusionale dell'Ospedale Villa Scassi è a rischio chiusura. Nonostante le ripetute denunce del sindacato non sono stati presi provvedimenti rispetto all'esiguità del personale tecnico in servizio ridotto a 3 unità a fronte delle 10 necessarie". Lo denunciano in una nota Fp Cgil e Uil Fpl che chiedono "immediatamente una task force che definisca un urgente piano di assunzioni che garantisca il mantenimento del servizio e consenta di ripristinare normali condizioni di lavoro". "La situazione infatti è al collasso e a rischio, insieme alla continuità del servizio, c'è anche il mantenimento attivo del plesso ospedaliero per il Ponente e la Val Polcevera. Serve urgentemente una cabina di regia per trovare soluzioni condivise che salvaguardino il centro trasfusionale e le convezioni in essere con l'Ospedale Voltri - Evangelico evitando anche di aumentare i carichi di lavoro degli altri presìdi già in grosso affanno. Siamo nettamente contrari a qualsiasi forma di chiusura, accorpamento o ridimensionamento dei servizi che ridurrebbe ulteriormente il diritto alla salute dei genovesi" denunciano .Fp Cgil e Uil Fpl - Fp e Uil Fpl Medici.



