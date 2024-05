Regione, centro trasfusionale di Villa Scassi non è a rischio

"L'attività relativa agli ambiti di medicina trasfusionale è e sarà sempre garantita a tutela della salute dei pazienti dell'ospedale Villa Scassi. Chi parla di situazione 'al collasso e a rischio' crea un pericoloso e irresponsabile allarmismo. Il diritto alla salute dei genovesi e dei liguri è sempre tutelato". Così l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola replica all'allamre lanciato dai sindacati Cgil e Uil in merito alla situazione del centro trasfusionale dell'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

"A proposito della carenza di personale va precisato che sono state attivate ed espletate anche recentemente procedure concorsuali che però non sono state in grado di compensare le carenze per un numero insufficiente di candidati. - segnala l'assessore - Tale situazione si inserisce in un quadro nazionale delicato. Già nel 2019 un'indagine del Centro nazionale sangue aveva evidenziato una carenza del 30% del personale operante nelle medicine trasfusionali a livello nazionale e dopo il covid la criticità si è esacerbata. È evidente che occorrono nuove modalità organizzative che sono oggetto di valutazione tra le direzioni generali delle aziende e il Centro regionale sangue sulla base di modelli organizzativi già presenti e adottati a livello nazionale e internazionale e pertanto ampiamente validati e consolidati dalla letteratura esistente".

Il 31 maggio è previsto, all'interno di una serie di confronti che si tengono periodicamente, un incontro con i vertici delle aziende ospedaliere, Asl e Alisa presso l'assessorato alla Sanità per giungere rapidamente ad una soluzione.

"Nonostante le oggettive difficoltà - conclude Gratarola - la sanità ligure ha continuato, continua e continuerà a garantire il servizio per tutti i pazienti rivedendo il sistema alla luce delle oggettive carenze di personale. Escludiamo dunque che il centro trasfusionale del Villa Scassi venga chiuso: la terapia sarà erogata a tutti con una elevata attenzione alla appropriatezza prescrittiva".



