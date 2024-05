Peppe Voltarelli vince il Premio Loano

È Peppe Voltarelli con l'album 'La grande corsa verso Lupionòpolis' il vincitore del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi.

Il Premio Giovani - assegnato al miglior album di musicista under 35 - va invece a Bucolica della cantante campana Hiram Salsano. La prossima edizione del Premio Loano si terrà dal 24 al 26 luglio nella cittadina ligure. Sarà l'edizione del ventennale, dal titolo "Venti di folk", un traguardo importante per il premio che si celebrerà all'insegna della grande musica folk italiana.

Accanto ai festeggiamenti il festival dedicherà una serata alla ricorrenza dei 70 anni dal viaggio in Italia dell'etnomusicologo Alan Lomax con una produzione originale che ripercorre l'incredibile 'best of' della tradizione musicale italiana compilato dallo studioso americano. Sul palco, alcuni dei protagonisti dei due decenni del Premio saranno chiamati a testimoniare attraverso la propria musica il retaggio di quella fondamentale ricerca.

"Sarà un'edizione speciale", spiega il direttore artistico Jacopo Tomatis. "Sarà l'occasione per festeggiare un traguardo non scontato di questi tempi - quello dei vent'anni del Premio - ma anche per fare il punto su due decenni di attività e per riflettere sui confini e sul senso di una "musica tradizionale" nel mondo del 2024". "Il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale - ricordano il sindaco Luca Lettieri e l'assessore a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio - è il principale appuntamento dedicato alla musica folk. Ogni anno, per tre giorni, Loano si trasforma in un grande palco sul quale salgono i migliori rappresentanti contemporanei di questo particolare genere. L'unicità del premio coincide con il suo miglior pregio: la capacità di raccontare in modo semplice ed accessibile a tutti un tipo di musica che pesca a piene mani nelle culture proprie delle comunità locali italiane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA