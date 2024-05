Pd, a rischio centro trasfusioni Villa Scassi, dove è Gratarola?

"Genova e la Liguria non possono permettersi la chiusura del centro trasfusionale di Villa Scassi. Dov'era l'assessore Gratarola quando i sindacati denunciavano la carenza di personale e le difficoltà che il centro stava attraversando? I mancati provvedimenti della Regione ora rischiano di compromettere la continuità di un servizio essenziale e vitale e sovraccaricare i presidi presenti, già in affanno e in difficoltà". Lo denuncia il capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi dopo l'annuncio da parte dei sindacati del rischio di chiusura del centro trasfusionale di Villa Scassi.

"Ci uniamo all'appello dei sindacati e come loro chiediamo all'assessore se è in grado, dopo mesi di ritardi, di avviare un piano che garantisca il mantenimento del servizio e colmare la carenza di personale. Villa Scassi è un presidio ospedaliero fondamentale per Genova e deve essere tutelato e rafforzato".





