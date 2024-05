Escursionista infortunato a Portofino, interviene l'elisoccorso

Un escursionista infortunato lungo il sentiero tra San Fruttuoso e Portofino è stato soccorso dall'elicottero dei vigili del fuoco 'Drago 152' nei pressi della piazzola dedicata al maggiore Rinaldo Enrico. L'uomo, che stava percorrendo il cammino, ha subito un trauma, ma è riuscito a lanciare l'allarme. Via terra, oltre i vigili del fuoco con la squadra di Rapallo, è accorso il personale del soccorso alpino e del 118. Via cielo l'elicottero Drago ha raggiunto per primo il posto sbarcando elisoccorritori e personale medico. Stabilizzato il paziente è stato poi verricellato a bordo per il trasporto in ospedale.



