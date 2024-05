A Genova +4,4% occupazione nelle imprese femminili in dieci anni

Sono 14.514 le imprese femminili attive in provincia di Genova, il 21% del totale, percentuale variata di poco negli ultimi dieci anni, mentre ciò che è cambiato, in meglio, è il loro contributo all'occupazione: gli addetti delle imprese femminili sono oggi 38.268, + 4,4% rispetto a dieci anni fa. Sono i dati emersi alla Camera di Commercio di Genova durante la tappa genovese del roadshow di Unioncamere 'Giro d'Italia delle donne che fanno impresa'.

"La tappa si inserisce nel Piano nazionale per l'imprenditoria femminile, il programma gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la collaborazione istituzionale di Unioncamere. - spiega la vice segretaria generale di Unioncamere Tiziana Pompei - L'appuntamento è l'occasione per affrontare, tra i diversi temi, l'aumento della presenza delle donne nel mondo del lavoro e dell'impresa e quello dell'attrazione e della valorizzazione dei talenti femminili negli ambiti scientifici e tecnologici".

"I risultati dell'indagine effettuata su 120 imprenditrici - prosegue il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia - sono in parte molto positivi e ci offrono una visione chiara delle dinamiche e delle sfide che le imprenditrici devono affrontare quotidianamente: cresce infatti il numero delle donne che assumono ruoli di leadership, dimostrando una notevole capacità di innovazione e resilienza.

Tuttavia, l'indagine ha anche evidenziato aspetti su cui è necessario lavorare per supportare ulteriormente l'imprenditoria femminile, come la necessità di potenziare l'accesso al credito e ai finanziamenti, di migliorare le opportunità di formazione e sviluppo professionale, e di promuovere una cultura d'impresa più inclusiva e paritaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA