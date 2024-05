Regione Liguria istituirà una festa della bandiera ligure

La Regione Liguria istituirà una giornata per la festa della bandiera ligure. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Liguria approvando all'unanimità con i voti del solo centrodestra un ordine del giorno presentato dalla Lega che impegna la Giunta Piana a "organizzare attività ed eventi che valorizzino la cultura, promuovano la conoscenza del territorio e mantengano vive le tradizioni della Liguria soprattutto fra i giovani e nelle scuole". Assenti in aula al momento del voto il centrosinistra e il M5S, che hanno abbandonato i lavori in polemica con la mancata votazione di una mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti. L'odg impegna la Giunta a valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della Liguria.

Il documento, presentato dalla consigliera Sonia Viale (Lega), ha ottenuto il parere favorevole del presidente ad interim Alessandro Piana. "La lingua ligure, spesso impropriamente definita dialetto, sta scomparendo, complice anche l'errata convinzione che un suo utilizzo fin dall'infanzia possa compromettere la corretta acquisizione della lingua italiana nell'età scolare. - evidenzia Viale - Valorizzare la cultura, promuovere la conoscenza del territorio e mantenere vive le tradizioni della Liguria sono un obiettivo fondamentale per la Regione. A tal fine altre Regioni Italiane, ad esempio Piemonte, Lombardia, e Veneto, hanno istituito giornate celebrative della cultura e della storia regionale".



