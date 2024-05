Protesta per le dimissioni di Toti, Consiglio Liguria sospeso

I lavori del Consiglio regionale della Liguria sono stati sospesi pochi secondi dopo l'inizio della seduta per la protesta di un gruppo di manifestanti sugli spalti che chiedono le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione dal 7 maggio. Le opposizioni annunciano l'intenzione di voler depositare una mozione di sfiducia al presidente Toti.

"Dimissioni", "andate a casa" e "cittadini presenti-istituzioni assenti", sono alcuni degli slogan gridati dai manifestanti, che hanno costretto il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei a sospendere i lavori. Alcune guardie giurate sono intervenute sugli spalti per placare gli animi.

Il presidio di protesta davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria è stato convocato da opposizioni, comitati e altre realtà associative. Un'ottantina i manifestanti in piazza con cartelli e striscioni: 'Toti dimettiti', 'per una politica trasparente' e 'dimissioni'.

"Il presidente ad interim Alessandro Piana non è in grado di gestire la Liguria - denuncia il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. Oggi non c'è direzione politica. Governare una Regione con il presidente agli arresti domiciliari è una follia. Bisogna che la giunta si dimetta e si vada alle elezioni". Per il capogruppo M5S Fabio Tosi, "la legislatura è finita bisogna che chi governa dia le dimissioni e si vada più presto al voto". Il capogruppo Ferruccio Sansa ha annunciato che le opposizioni "presenteranno una mozione di sfiducia, credo che Toti non possa più essere il presidente della Regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA