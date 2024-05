Morgan in aula per diffamazione, 'il tribunale è come un palco'

"Un tribunale è un po' come un palco, c'è la solennità. Non ero proprio a mio agio, ma c'era una solennità ed è un rito, quello che Bugo non aveva rispettato. Il tribunale è un ambiente simile (al palco, ndr) dove la star, naturalmente, è il magistrato, il giudice". Lo ha detto Marco Castoldi, in arte Morgan, che oggi è stato ascoltato davanti al giudice monocratico Marta Bossi di Imperia come imputato nel processo per diffamazione aggravata nei confronti del collega cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, per fatti avvenuti a margine del Festival di Sanremo del 2020.



