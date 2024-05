FdI, attivare i treni ad alta velocità 'Frecciarossa' in Liguria

Uno studio tecnico per attivare i treni ad alta velocità Frecciarossa sulla linea Genova-Ventimiglia. Lo propone il gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Liguria presentando un ordine del giorno che è stato rinviato in commissione per un "approfondimento tecnico". Il documento, anticipato dalla consigliera Veronica Russo, mira a impegnare la Giunta Piana ad "avviare un confronto con Trenitalia ed Rfi, gestore della rete ferroviaria, per definire uno studio tecnico per un'offerta di servizi ad alta velocità sulla linea Genova-Ventimiglia".





