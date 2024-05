Consiglio Liguria, percorsi speciali per gli alunni plusdotati

"Favorire piani di studio personalizzati che consentano agli alunni plusdotati di sviluppare tutte le loro potenzialità e prevedere adeguati percorsi formativi per il personale docente". Lo chiede al Governo e al Parlamento il centrodestra in Consiglio regionale della Liguria approvando un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia "a favore dell'inclusione scolastica e la valorizzazione dei bambini e giovani ad alto potenziale cognitivo". Assente al momento del voto il centrosinistra e il M5S che avevano abbandonato i lavori in polemica con la mancata votazione di una mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti.

Il documento, presentato dalla consigliera Veronica Russo, impegna la Giunta regionale "ad attivarsi presso il Governo, il Parlamento e nelle sedi più opportune affinché venga approvata una normativa specifica finalizzata a riconoscere ed individuare gli alunni con plusdotazione o con alto potenziale cognitivo, ma anche a favorire piani di studio personalizzati". Inoltre "a sensibilizzare le istituzioni scolastiche all'adozione di misure finalizzate a favorire attività e strumenti di supporto per l'individuazione, il riconoscimento e lo sviluppo delle potenzialità di alunni e studenti con plusdotazione o con alto potenziale cognitivo che vivono in Regione, in modo da garantire loro la giusta inclusione e valorizzazione scolastica".

L'assessore regionale alla Scuola Simona Ferro ha espresso il parere favorevole della Giunta.



