Consiglio Liguria, Genova diventi la città dell'inno nazionale

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato una mozione che impegna la Giunta "a farsi parte attiva presso il Governo affinché Genova sia riconosciuta ufficialmente come 'Città dell'Inno Nazionale'". Presenti al momento del voto solo i consiglieri dell'intero centrodestra, visto che centrosinistra e M5S hanno abbandonato i lavori dell'aula in polemica con la mancata votazione di una mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti.

Il documento, presentato dal consigliere Brunello Brunetto (Lega) impegna la Giunta regionale "a predisporre nel 2024, compatibilmente con le esigenze di bilancio, finanziamenti per lo studio e la divulgazione culturale dell'inno nazionale".

La mozione ricorda che 'Il Canto degli Italiani', conosciuto anche come 'Inno di Mameli', è "un canto risorgimentale scritto dal genovese Goffredo Mameli e musicato dal compositore, sempre genovese, Michele Novaro nel 1847 e che la poesia di Mameli fu cantata pubblicamente per la prima volta a Genova nell'autunno del 1847".

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha espresso parere favorevole a nome della giunta. I consiglieri Veronica Russo (FdI) e Alessandro Bozzano (Lista Toti) hanno chiesto di sottoscrivere il documento.



