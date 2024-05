Consiglio Liguria, fondi Ue per indennizzare i danni del lupo

La Regione Liguria utilizzerà i fondi europei del programma di sviluppo rurale per indennizzare i danni causati dal lupo agli animali da reddito, compresi i danni indiretti, come lo smaltimento delle carcasse o le cure veterinarie. Lo ha stabilito il Consiglio regionale della Liguria approvando con in voti dell'intero centrodestra un ordine del giorno presentato dalla Lista Toti.

Il documento, illustrato dal capogruppo Alessandro Bozzano (Lista Toti), impegna il presidente ad interim Alessandro Piana e la sua Giunta a "costituire un apposito fondo per i danni provocati dal lupo anche utilizzando le risorse dei fondi europei". Assenti in aula al momento del voto il centrosinistra e il M5S che hanno abbandonato i lavori in polemica con la mancata votazione di una mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti.

"L'uccisione di bestiame da parte del lupo è un fenomeno molto presente anche nella nostra Regione, - ricorda Bozzano - in particolare nella Provincia di Savona dove nel territorio di Sassello si sono verificati diversi episodi di aggressioni a vitelli. Avviati i procedimenti per la richiesta di indennizzo da parte dei privati coinvolti da uccisione di bestiame, le procedure si sono chiuse con l'erogazione di risarcimenti ritenuti assolutamente non congrui al reale danno subito, con cifre irrisorie che secondo i diretti interessati coprono appena le spese di accertamento del danno richiesto dalla procedura stessa".



