Addetto vigilanza Regione Liguria denunciato per peculato

Un dipendente della Regione Liguria addetto alla vigilanza regionale, è stato denunciato dai Carabinieri di Genova Bolzaneto per peculato e minaccia aggravata. L'uomo, durante l'orario di servizio, ha accompagnato un collega fuori servizio in una depositeria di Bolzaneto a recuperare la sua vettura che era stata rimossa il giorno precedente dalla Polizia Locale. Il custode della depositeria, un cittadino senegalese 35enne, dopo avere capito che volevano ritirare l'auto senza avere effettuato il pagamento, spiegava agli agenti che non potevano ritirarla prima dell'oblazione e di conseguenza ha richiuso il cancello di ingresso. A quel punto l'agente della vigilanza, armato di pistola d'ordinanza, secondo le dichiarazioni del custode, lo avrebbe minacciato dicendogli che se non lo avesse riaperto avrebbe fatto uso dell'arma. I militari, allertati dal custode tramite il Nue, sono intervenuti e hanno ricostruito la dinamica dei fatti, procedendo al ritiro cautelativo delle armi di servizio dell'agente (una pistola) nonché quelle detenute regolarmente in abitazione (una pistola e tre fucili da caccia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA