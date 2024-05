Comune Genova, in 700 al seminario sugli appalti pubblici

Sono stati circa in settecento, tra presenti e on line, a seguire il seminario 'Appalti pubblici, tra legalità e innovazione: 10 temi di attualità', organizzato dal direttore e segretario generale del Comune di Genova Concetta Orlando al teatro Carlo Felice. Un momento di incontro, al quale hanno partecipato dipendenti pubblici, professionisti e studenti, che ha visto la presenza di Simone Chiarelli, dirigente comunale, uno dei maggiori esperti, che ha affrontato alcune delle tematiche più rilevanti della materia. "Questa è una materia particolarmente complessa - spiega Chiarelli - e noi affrontiamo gli appalti più comuni, gli affidamenti diretti di basso livello che rappresentano più del 70% del lavoro delle amministrazioni. I problemi maggiori riguardano l'evoluzione normativa che muta continuamente, il secondo è la discrezionalità che il nuovo codice dà all'operatore, che deve pesare bene le decisioni".

Una garanzia per i cittadini arriva da "amministrazione trasparente" dove sono pubblicati tutti gli appalti del Comune di Genova, come ha ricordato il direttore generale Concetta Orlando. "Abbiamo affidamenti che sono in questi tutti gli uffici - spiega Orlando - da quelli più piccoli ai grandi, e tutti devono avere conoscenza della materia. Con questo corsi vorrei rafforzare le competenze dei dipendenti, per renderli più sicuri nella gestione e nella relazione con l'operatore economico per ottenere le condizioni migliori sia per qualità che per risparmio dei costi".



