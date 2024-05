Chiusa la strada statale della Val d'Aveto per caduta massi

La strada statale 586 della Val d'Aveto è stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni a causa della caduta massi nel Comune di Borzonasca (Genova) tra le località Bertigaro e Parazzuolo. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Lo comunica Anas spiegando che il personale e i tecnici dell'azienda sono intervenuti per i rilievi del caso e per avviare gli interventi necessari a ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.



