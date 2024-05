Carabinieri nucleo Tpc restituiscono antico portale rubato

E' stato riconsegnato stamani il portale per nicchia dipinto olio su tela, realizzato alla fine del Seicento raffigurante 'I misteri del Rosario, San Domenico e Santa Caterina da Siena', di ignoto pittore ligure, delle dimensioni di cm 264 x 187 da parte del comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Bologna al vescovo di Chiavari. Il portale recuperato era stato presentato all'ufficio esportazione della soprintendenza archeologia belle arti per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara da un antiquario della provincia di Parma per essere venduto fuori dai confini nazionali.

Gli approfondimenti richiesti dalla sovrintendenza di Bologna alla sovrintendenza per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e ai Carabinieri Tpc hanno permesso di di identificare l'opera in questione con quella trafugata all'interno della chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire di Chiavari - frazione Sanguineto (Genova). I carabinieri del nucleo Tpc hanno scoperto, dopo un'accurata comparazione di confronto tra la foto della scheda di catalogo stilata dai funzionari del Ministero della Cultura nel 1989 con quella del bene presentato all'ufficio esportazione della sovrintendenza di Bologna, che si trattava proprio dell'opera rubata dalla chiesa chiavarese. L'importante portale per nicchia, che si presentava suddiviso in tre parti, è stato sequestrato e restituito oggi.





