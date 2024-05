Cade durante una gara di mountan bike, interviene l'elisoccorso

Durante una gara di mountan bike a Campo Ligure (Genova) un giovane ancora minorenne ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente al suolo.

Subito soccorso dal personale assistente di gara, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco, che lo hanno verricellato sull'elicottero 'Drago'. Stabilizzato sulla barella dal personale medico con la collaborazione del personale del Soccorso Alpino già sul posto e issato a bordo per il trasporto all'ospedale Gaslini di Genova, il giovane non è in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA