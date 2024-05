Versa in condizioni gravi un giovane di 18 anni che è stato colpito allo sterno dal calcio di un cavallo. L'episodio si è verificato oggi pomeriggio sulle alture di Castiglione Chiavarese (Genova). Sul posto sono giunti per primi i militi della Croce Verde e i sanitari del 118. Il giovane è stato stabilizzato ed in elicottero e stato trasferito in codice rosso all'Ospedale San Martino di Genova.



