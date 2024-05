"Cresciamo in tutto il mondo, mi aspetto risultati migliori delle attese già in semestrale e nell'anno". Lo ha detto Pietro Salini, ceo di Webuild e leader di PerGenova Breakwater, a margine della cerimonia per l'affondamento del primo cassone della nuova diga di Genova rispondendo a chi gli chiedeva lo stato di salute del gruppo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA