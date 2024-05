Maltempo, monitorata la piena del torrente Erro nell'Acquese

Codice giallo idrogeologico per effetti localizzati su tutta la provincia di Alessandria causa piogge intense, soprattutto per le zone al confine con la Liguria, per oggi e domani. In particolare, in corso monitoraggi da parte dei comuni di Ponzone, Cartosio, Pareto, Malvicino, Melazzo, interessati dal torrente Erro, in piena sull'Appennino ligure dove nasce, per poi sfociare nel fiume Bormida a Terzo d'Acqui. Tutti i guadi sono stati chiusi.

"La piena è dovuta - spiega Lorenzo Torielli, responsabile protezione civile Acqui Terme - al flusso umido che continua a mantenere vivo il temporale sul Genovesato. Ci aspettiamo un innalzamento anche del Bormida che però, non essendo toccato da piena dal Savonese, non darà problemi. Ma serve prestare comunque attenzione".

Per le previsioni meteo viene indicata instabilità accentuata sulle pianure dal pomeriggio di oggi, con lo spostamento delle celle temporalesche verso Est. Sono ritenute possibili locali precipitazioni intense, associate a grandine di piccola dimensione, mentre domani i temporali saranno in esaurimento nella mattina.



