Femminicidio-suicidio nello spezzino, in mille per Saida

Quasi un migliaio di persone hanno partecipato a Riccò del Golfo alla manifestazione per Saida Hammouda, la donna uccisa a coltellate lunedì mattina nella sua casa dal marito Ichem ben Fattoum che poi si è suicidato. Alla manifestazione erano presenti anche i fratelli di Saida, oltre ai due figli di 13 e 17 anni. Una camminata rumorosa, organizzata dalle mamme dei compagni di classe dei ragazzi e dall'associazione Non Una di Meno. Il corteo è partito dal scuola e ha attraversato le strade del paese della Val di Vara, fino alla casa di via Repubblica dove è avvenuto il femminicidio-suicidio.

"Vogliamo che coloro che sono morte per la violenza patriarcale smettano di essere numeri. Non ne possiamo più di donne morte dopo aver denunciato. Un femminicidio che ancora una volta poteva essere evitato" è stato detto. Tanti gli interventi e gli striscioni esposti. Davanti a casa di Saida quello con una frase della figlia tredicenne "Ora sei tu la mia luce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA