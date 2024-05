Rixi, 'definita tempistica per Skymetro Valbisagno'

"Col via libera della Corte dei Conti alla registrazione del decreto Skymetro è stata definita la nuova tempistica per la realizzazione dell'infrastruttura. Il decreto prevede l'aggiudicazione dei lavori entro giugno 2025, l'avanzamento del 50% entro marzo 2027 e l'ultimazione dell'intervento entro dicembre 2029. Un ulteriore passo avanti per un'opera sopraelevata che non interferirà con la viabilità ordinaria estendendo la rete metropolitana di Genova a valle del torrente Bisagno, dalla stazione FS Brignole a Molassana. Un progetto che porterà a un cambiamento significativo nelle abitudini di trasporto in Valbisagno".

Lo scrive in una nota il viceministro al Mit Edoardo Rixi.





