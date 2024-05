Ristoratore picchiato da minorenne, 'tanto, non puoi toccarmi'

Un ristoratore di 58 anni di Bordighera è stato picchiato da un ragazzino di 14 anni perché lo aveva sgridato per le scorribande in scooter con gli amici.

L'uomo, che è stato portato in ospedale, ha presentato denuncia ai carabinieri. I fatti risalgono alla sera del 19 maggio scorso. "Mi trovavo nel ristorante - ha raccontato il ristoratore - e a un tratto sento un rumore molesto di motorini.

Esco per verificare cosa stesse accadendo e noto un gruppo di cinque ragazzi, che vanno avanti e indietro per la strada a velocità piuttosto sostenuta. Oltre a disturbare, hanno creato pure una situazione di pericolo. Vedendoli ripassare, li ho fermati, chiedendo loro di smetterla, trattandosi di manovre pericolose". Nell'immediatezza sembrava che i ragazzini avessero recepito il rimprovero e si sono allontanati. Qualche minuto dopo, però, sono tornati a piedi. "Uno di loro mi si avvicina e mi ha detto 'Guarda che io ho 14 anni e non puoi farmi niente'.

Gli ho semplicemente detto di non fare lo spaccone, ma lui si è avvicinato con il casco in mano, tirandomelo contro le braccia e sul viso". Successivamente, secondo quando denunciato dal ristoratore, il quattordicenne è entrato nel locale, tirando il casco verso la vetrina, ma un cliente, che stava assistendo alla scena, si è alzato, l'ha bloccato e l'ha portato fuori.



