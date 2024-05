Gdf, consegnato al Roan nuovo elicottero hitech

Una velocità massima di 165 nodi, pari a 305 km/h con un'autonomia di 3 ore di navigazione e un'altezza massima di 165 piedi, circa 5 mila metri, la possibilità di ospitare cinque operatori oltre all'equipaggio composto da tre persone ma, soprattutto, una dotazione tecnologica di altissimo livello compreso uno strumento di localizzazione dei telefoni cellulari strategici nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sono questi i punti di forza di "Volpe 516", il nuovo elicottero bimotore AW169 consegnato, nel corso della cerimonia 'water arch', alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Genova, il Roan. "Questo è un elicottero di nuova generazione che va a sostituire una macchina che avevamo da tempo - spiega Antonio Deligia, comandante della sezione aerea della GdF di Genova - si tratta di un AW169 Leonardo configurato espressamente su richiesta della guardia di finanza, con una sensoristica di ultima generazione, un cockpit full glass, motori a gestione computerizzata". Il nuovo velivolo, che arriva in concomitanza con le celebrazioni del 250° anniversario di fondazione del Corpo e del 70° anniversario della creazione del Servizio Aereo della Guardia di Finanza, rientra in un piano più ampio di ammodernamento della flotta aerea e navale della Guardia di Finanza. "Oltre ai compiti di polizia finanziaria - aggiunge Deligia - la Guardia di Finanza è l'unica forza di polizia in mare e questo elicottero consente di vedere tutto ciò che transita nelle nostre acque, sia di giorno che di notte e, questo è un dettaglio importante, senza esser visti. Questo è fondamentale nella nostra attività di contrasto ai traffici illeciti, stupefacenti, tabacchi esteri lavorati, immigrazione clandestina". Il nuovo elicottero opererà nei 360 km di litorale ligure, delle acque territoriali e contigue, dell'entroterra, dal confine con la Francia alla Toscana, nonché del territorio piemontese delle province di Asti ed Alessandria.





